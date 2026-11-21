Ambasadori rus në Suedi, Sergey Belyaev, është thirrur të premten në Ministrinë e Jashtme suedeze lidhur me një shpërthim pranë ambasadës së Suedisë në Kiev, njoftoi të shtunën Ambasada ruse në Stokholm, transmeton Anadolu.
Suedia i paraqiti ambasadorit një notë proteste lidhur me shpërthimin, i cili ndodhi gjatë sulmeve ruse ndaj Kievit më 19 nëntor, bëri të ditur ambasada.
Ambasada tha se pala ruse paraqiti qëndrimin e saj gjatë takimit.
“Ne theksuam se misionet e huaja diplomatike nuk janë objektiva të Rusisë. Rikujtuam paralajmërimet e përsëritura të Moskës lidhur me rreziqet që paraqet qëndrimi i misioneve të huaja diplomatike në Kiev dhe nevojën për të garantuar sigurinë e personelit të tyre”, thuhet në deklaratë.
Ministrja e Jashtme suedeze, Maria Malmer Stenergard, kishte deklaruar më herët se një shpërthim kishte ndodhur pranë ambasadës suedeze në Kiev të enjten në mëngjes dhe se Suedia do ta thërriste ambasadorin rus.
Ajo tha se i gjithë personeli i ambasadës ishte i sigurt dhe ndodhej në vendin e punës.