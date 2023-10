Sulm me dron në një akademi ushtarake në Siri, 100 të vdekur – VIDEO

Të paktën 100 persona u vranë në një sulm me dron në një akademi ushtarake në provincën qendrore të Homsit të Sirisë, ku po zhvillohej një ceremoni diplomimi, raporton Reuters.

Mes të vdekurve ka personel ushtarak dhe të paktën 9 civilë, sipas Observatorit.

“Organizatat terroriste synuan një ceremoni të promovimit të oficerëve në akademinë ushtarake të Homsit duke përdorur drone të ngarkuar me eksploziv menjëherë pas përfundimit të ceremonisë”, tha më herët ushtria siriane.

The terrorist attack on the Military College today in Homs, Syria and the moments leading up to it.

Drones targeted the graduation ceremony of the Military College officers, waiting until after the ceremony ended, causing large numbers of casualties among student officers and… pic.twitter.com/UN5iJLSRz8

