Sulm me thikë në trenin Doncaster-Londër: 9 të lënduar rëndë

Një sulm me thikë ndodhi mbrëmjen e së shtunës në një tren që po udhëtonte nga Doncaster drejt London King’s Cross, pranë stacionit Huntingdon në Londër. Si pasojë, 10 persona u dërguan në spital, nga të cilët 9 janë në gjendje të rëndë.
Policia britanike arrestoi dy persona në lidhje me incidentin dhe nisi hetime, duke përfshirë verifikimin e mundësisë së motivit terrorist. Sulmi shkaktoi panik mes udhëtarëve, disa prej të cilëve dëshmuan se sulmuesi qëllonte pa dallim brenda vagonit.
Kryeministri britanik Keir Starmer e përshkroi ngjarjen si “thellësisht shqetësuese” dhe shprehu solidaritet me viktimat dhe familjet e tyre. Autoritetet njoftuan gjithashtu se linja hekurudhore East Coast Main Line mund të pësojë vonesa dhe u bëri thirrje udhëtarëve të shmangin udhëtimet në zonën e prekur. /mesazhi