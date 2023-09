Sulm në Bregun Perëndimor/ Forcat izraelite vrasin 2 palestinez, 12 të plagosur

Të paktën 2 palestinezë u vranë mbrëmjen e sotme në Jenin nga një sulm izraelit, njoftoi Ministria e Shëndetësisë palestineze pasi ushtria izraelite njoftoi se kishte nisur një operacion në kampin e refugjatëve të këtij qyteti në pjesën veriore të Bregut Perëndimor të pushtuar.

12 persona u plagosën gjithashtu, shtoi ministria në një deklaratë.

Ushtria njoftoi nga ana e saj se një dron ushtarak “goditi”, kampin e Jeninit dhe se një operacion po zhvillohet në Jenin, por nuk ka asnjë informavcion për viktima ose të plagosur.

The israeli regime is attacking the minaret of the Grand Mosque in Jenin refugee camp with gunfire | I repeat, israelis are shooting at the mosque pic.twitter.com/7cRB60AtSE

