Sulm në një xhami në Gaza, të paktën 5 të vdekur

Një sulm ajror ka shënjestruar një xhami në qytetin jugor të Gazës, Rafah, duke shkatërruar plotësisht ndërtesën. Sipas asaj që raportojnë mediat e huaja, të paktën pesë persona janë vrarë.

Të vdekurit dhe të plagosurit u dërguan në spitalin aty pranë Abu Youssef al Najjar. Një i mbijetuar tha: “Ne ishim ulur në shtëpi. Ata goditën xhaminë direkt pranë shtëpisë pa paralajmërim.” /abcnews

Israeli warplanes destroyed a mosque and a number of homes in Rafah city – southern #Gaza! pic.twitter.com/DeSov34u9I

— Nour Naim| نور نعيم (@NourNaim88) January 24, 2024