Sulmet amerikane në Venezuelë vranë të paktën 40 persona

Të paktën 40 persona, përfshirë civilë dhe ushtarë, janë vrarë gjatë sulmeve amerikane në Venezuelë, sipas një raporti të publikuar nga *New York Times*.
Një zyrtar i lartë venezuelas ka deklaruar për gazetën amerikane se sulmet ishin pjesë e një operacioni të SHBA-së që kishte në shënjestër presidentin Nicolas Maduro. Sipas tij, mes viktimave ka pasur edhe civilë, çka ka shkaktuar reagime të forta dhe shqetësim për pasojat humanitare.
Autoritetet amerikane nuk kanë komentuar ende zyrtarisht mbi raportin, ndërsa situata mbetet e tensionuar dhe pritet të shkaktojë reagime të mëtejshme në arenën ndërkombëtare. /mesazhi