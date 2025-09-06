Sulmet izraelite ndaj civilëve janë “krim lufte”

Avokati ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, Toby Cadman, ka deklaruar për Al Jazeera se sulmet e ushtrisë izraelite ndaj zonave civile, pa objektiva ushtarake, janë “shumë të vështira për t’u quajtur ndryshe veçse krime lufte”.
“Është bërë qartë se ky ka qenë qëllimi i qeverisë izraelite … dhe duhet të pyesim veten se çfarë më shumë duhet të ndodhë para se të merren masa reale,” tha Cadman.
Ai shtoi se Izraeli gjithmonë pretendon se zonat civile përdoren nga Hamasi dhe se civilët shërbejnë si mburojë, por sipas tij ky është vetëm një justifikim, jo arsye ligjore.
“Nëse në një ndërtesë civile ndodhet një luftëtar i dyshuar i Hamasit së bashku me qindra civilë, kjo nuk e justifikon shënjestrimin e godinës,” tha ai.
Sipas Cadman, qëllimi i vërtetë i ushtrisë izraelite është “të detyrojë banorët të largohen, sepse ky është objektivi përfundimtar i qeverisë aktuale izraelite”. /mesazhi