Sulmet izraelite në Gaza, 8 palestinezë të vrarë dhe dhjetëra të plagosur

Të paktën 8 palestinezë u vranë dhe 24 të tjerë u plagosën të mërkurën në sulmet izraelite në disa zona të Rripit të Gazës, pavarësisht armëpushimit në fuqi, thanë burimet mjekësore, raporton Anadolu.
Në sulmin e fundit, Bilal al-Samiri u vra dhe dy të tjerë, përfshirë një vajzë, u plagosën kur një dron izraelit goditi një grup civilësh pranë kryqëzimit Al-Matahin në veri të Khan Younisit, thanë burimet mjekësore për Anadolu.
Një tjetër sulm izraelit me dron vrau Mohammad Abdul Aziz al-Najjar dhe plagosi të paktën një tjetër palestinez në zonën Mawasi al-Qarara në veriperëndim të Khan Younis, tha një burim mjekësor në spitalin “Nasser”.
Al-Najjar, 38 vjeç, një imam dhe prezantues i programeve fetare në “Quran Radio”, ishte duke përgatitur materiale mediatike mbi mësimin përmendësh të Kuranit kur u godit. Një burim mjekësor në spitalin “Al-Shifa” tha se një grua palestineze u vra dhe burri i saj u plagos rëndë në një sulm ajror izraelit që synonte shtëpinë e tyre në rrugën “Al-Wehda” në qytetin e Gazës.
Korrespondenti i Anadolu-t, duke cituar dëshmitarë, raportoi se një helikopter izraelit qëlloi të paktën një raketë në shtëpinë e tyre. Në anën tjetër, pesë palestinezë u vranë dhe 13 të tjerë u plagosën në një sulm izraelit që synonte një taksi që tërhiqte një rimorkio pasagjerësh në lagjen Tel al-Hawa në qytetin jugor të Gazës.
Burimet mjekësore thanë se viktimat u dërguan në spitalet “Al-Shifa” dhe “Al-Quds” në qytetin e Gazës pas sulmit. Burimet thanë se disa nga të plagosurit ishin në gjendje kritike dhe po merrnin trajtim në njësitë e kujdesit intensiv në dy spitalet.
Më herët, shtatë palestinezë, përfshirë tre gra, u plagosën në sulmet ajrore izraelite që shënjestruan dy shtëpi në lagjen Shujaiya në lindje të qytetit të Gazës dhe nga të shtënat me armë që shënjestruan shtëpitë dhe tendat në lindje të Deir al-Balah në Gaza qendrore dhe në jug të Khan Younisit.
Ndërkohë, artileria izraelite granatoi zonat në lindje të lagjeve Shujaiya dhe Zeitoun në qytetin e Gazës, ndërsa dronët izraelitë me kuadrokopter bombarduan shtëpitë. Në Gazën qendrore, burimet lokale thanë se një dron izraelit hodhi një bombë në lindje të kampit të refugjatëve Bureij ndërsa automjetet ushtarake të vendosura në lindje të kampit hapën zjarr drejt shtëpive palestineze. Nuk raportohet për viktima.
Shkeljet izraelite të marrëveshjes së armëpushimit të tetorit 2025 kanë rezultuar në vdekjen e 1.431 palestinezëve dhe plagosjen e 5.026 të tjerëve, tha të mërkurën Ministria e Shëndetësisë e Gazës.
Që nga 8 tetori 2023, lufta gjenocidale e Izraelit në Rripin e Gazës ka vrarë mbi 74 mijë palestinezë dhe ka plagosur mbi 175 mijë të tjerë ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së enklavës është shkatërruar.