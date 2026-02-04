Sulmet izraelite në Gaza vrasin të paktën 8 palestinezë

Të paktën 8 palestinezë, përfshirë një fëmijë, u vranë dhe të tjerë u plagosën të mërkurën herët nga sulmet izraelite që synonin tendat e personave të zhvendosur, një shtëpi dhe një grup civilësh në Rripin e Gazës, pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi në enklavë, raporton Anadolu.
Burimet thanë për Anadolu se trupat e 8 palestinezëve, së bashku me disa të plagosur, mbërritën në spitalet në të gjithë enklavën pas bombardimit.
Dëshmitarët okularë i thanë se bombardimet synonin tendat që strehonin njerëz të zhvendosur në qytetin Khan Younis, në jug të Rripit të Gazës.
Zjarri i artilerisë gjithashtu synonte një shtëpi në lagjen Al-Tuffah në lindje të qytetit të Gazës, si dhe një rrugë në lagjen Al Zeitoun, thanë dëshmitarët okularë.
Shkeljet e armëpushimit kanë vazhduar pavarësisht njoftimit të administratës amerikane në janar se faza e dytë e marrëveshjes së armëpushimit kishte filluar. Kjo fazë përfshin tërheqje shtesë izraelite nga Gaza dhe nisjen e përpjekjeve të rindërtimit, të cilat OKB-ja vlerëson se do të kushtojnë rreth 70 miliardë dollarë.
Armëpushimi i dha fund një ofensive izraelite që filloi në tetor 2023 dhe zgjati dy vjet, duke vrarë më shumë se 71.000 palestinezë dhe duke plagosur mbi 171.000 të tjerë, ndërsa shkatërroi rreth 90 për qind të infrastrukturës së Gazës.