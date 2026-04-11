Sulmet izraelite vrasin të paktën 18 persona në jug të Libanit

Të paktën 18 persona janë vrarë nga sulmet izraelite në jug të Libanit, ndërsa autoritetet shëndetësore raportojnë se numri i përgjithshëm i viktimave ka kaluar 2,000 që nga fillimi i luftës muajin e kaluar.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit, tetë persona u vranë dhe nëntë të tjerë u plagosën në një fshat pranë Sidonit, ndërsa më herët 10 persona, përfshirë tre punonjës emergjence, humbën jetën në distriktin Nabatieh.
Të dhënat zyrtare tregojnë se që nga 2 marsi, mbi 2,020 persona janë vrarë dhe 6,436 janë plagosur në përplasjet mes Izraelit dhe Hezbollahut, të lidhura me luftën më të gjerë në rajon.
Ndërkohë, mediat izraelite raportojnë se dy ushtarë izraelitë janë plagosur gjatë përleshjeve me Hezbollahun në jug të Libanit.
Situata mbetet e tensionuar edhe në planin politik. Hezbollahu ka refuzuar negociatat e drejtpërdrejta me Izraelin për përfundimin e luftës, ndërsa autoritetet libaneze kanë njoftuar për një takim të mundshëm javën e ardhshme në Uashington me përfaqësues të SHBA-së dhe Izraelit për të diskutuar armëpushimin.
Protesta janë mbajtur në Bejrut kundër bisedimeve me Izraelin, ndërsa zyrtarë të Hezbollahut e kanë cilësuar dialogun si shkelje të ligjeve dhe marrëveshjeve kombëtare.
Nga ana tjetër, SHBA dhe Irani mbeten në mospajtim nëse armëpushimi i arritur mes tyre përfshin edhe ndalimin e sulmeve izraelite në Liban, ndërsa deri tani nuk ka konfirmim zyrtar për një armëpushim në këtë front. /mesazhi