Sulmet izraelite vrasin tetë palestinezë në Rripin e Gazës

Të paktën tetë palestinezë janë vrarë nga sulmet izraelite në pjesë të ndryshme të Rripit të Gazës që nga mëngjesi i së dielës, raporton agjencia palestineze e lajmeve WAFA, duke cituar burime mjekësore.
Pesë persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën nga një sulm me dron izraelit në zonën Al-Mawasi, në perëndim të Khan Younisit.
Ndërkohë, një palestinez tjetër u vra dhe disa të tjerë u plagosën, disa prej tyre në gjendje kritike, pasi forcat izraelite goditën një grup njerëzish pranë qendrës tregtare Taj Mall, në rrugën Al-Thawra, në pjesën perëndimore të qytetit të Gazës. /mesazhi