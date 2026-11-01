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Sulmet izraelite vrasin tetë palestinezë në Rripin e Gazës

Të paktën tetë palestinezë janë vrarë nga sulmet izraelite në pjesë të ndryshme të Rripit të Gazës që nga mëngjesi i së dielës, raporton agjencia palestineze e lajmeve WAFA, duke cituar burime mjekësore.

Pesë persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën nga një sulm me dron izraelit në zonën Al-Mawasi, në perëndim të Khan Younisit.

Ndërkohë, një palestinez tjetër u vra dhe disa të tjerë u plagosën, disa prej tyre në gjendje kritike, pasi forcat izraelite goditën një grup njerëzish pranë qendrës tregtare Taj Mall, në rrugën Al-Thawra, në pjesën perëndimore të qytetit të Gazës. /mesazhi

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