Sulmi izraelit në shkollë në Gaza, të paktën 7 të vrarë

Një sulm izraelit goditi shkollën Musa bin Nusayr në Gaza City, duke shkaktuar vdekjen e të paktën shtatë palestinezëve, përfshirë dy fëmijë.
Dëshmitarët treguan skena të tmerrshme: trupat e viktimave mbetën në klasë dhe oborr, ndërsa gra dhe fëmijë u plagosën rëndë.
Një banore e shpërngulur tha se fëmijët e saj po luanin në oborr kur shkolla u godit dhe se ndodhi një shkatërrim masiv brenda klasave.
Ky është sulmi i gjashtë ndaj kësaj shkolle, ndërsa në sulmet e mëparshme vajzat e dëshmitares ishin midis të vrarëve. /mesazhi