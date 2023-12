Sulmi izraelit shkatërron kompleksin e banesave të financuara nga Katari – VIDEO Pamje të rënda

Sulmet ajrore izraelite kanë goditur një grup ndërtesash shumëkatëshe në Hamad City, një ndërtim banesash i financuar nga Katari në periferi të Khan Younis. Re të mëdha tymi kanë përfshirë kompleksin. Nuk ka të dhëna të menjëhershme për viktima.

“Ku është e sigurt? Betohem për Zotin që askush nuk e di. Ku po shkojme?” pyeti Zohair al-Raai, i cili tha se familja e tij mori një mesazh të regjistruar duke thënë se ndërtesa e tyre në Hamad City duhet të evakuohej.

Sulmet erdhën pothuajse saktësisht në të njëjtën kohë kur negociatorët izraelitë u tërhoqën nga bisedimet e armëpushimit në Katar. Qyteti Hamad është emëruar për ish-emirin Sheik Hamad bin Khalifa Al Thani, i cili vuri gurthemelin në një vizitë 11 vjet më parë.

I inauguruar në vitin 2016, zhvillimi ishte ndër projektet më të reja në Gaza. Banesat e para – më shumë se 1000 – iu dhanë palestinezëve shtëpitë e të cilëve u shkatërruan në luftën midis Izraelit dhe Hamasit dy vjet më parë. /mesazhi

The Israeli warplanes destroyed 6 residential towers and displaced hundreds of families in Hamad residential town in khan Younis city. 2.12.23

طيران الاحتلال يشرد مئات العائلات بعد تدمير 6 أبراج في مدينة حمد السكنية في خانيونس pic.twitter.com/z0k00I1bf6

