Një dron izraelit ka sulmuar një automjet pranë zonës al-Bisariya në Libanin jugor, raporton Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit.
Sipas burimeve lokale, nga sulmi ka të plagosur, por nuk janë dhënë ende detaje mbi gjendjen e tyre.
Pavarësisht armëpushimit të arritur në nëntorin e vitit të kaluar, Izraeli vazhdon të kryejë sulme pothuajse të përditshme kundër caqeve që pretendon se i përkasin Hezbollahut në Libanin jugor.
Të paktën katër persona u vranë fundjavën e kaluar në sulme të ndara me dron nga ushtria izraelite në të njëjtin rajon. /mesazhi
Sulmi me dron izraelit godet një makinë në Libanin jugor
