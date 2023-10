Synimi i hixhabit zbulon verbërinë politike franceze thotë intelektuali maroken

Intelektuali maroken, Mohammad Talabi, ka kritikuar vendimin e Francës për të ndaluar sportistët e saj nga mbajtja e hixhabit gjatë Lojërave Olimpike të Parisit 2024, duke e quajtur atë një reflektim të verbërisë politike franceze dhe mungesës së mençurisë në vendimmarrje.

Talabi argumenton se vendime të tilla bien ndesh jo vetëm me muslimanët brenda Francës, por edhe me komunitetet afrikane dhe muslimane në mbarë botën.

Ai sugjeron se këto vendime do të gërryejnë besnikërinë ndaj shtetit francez dhe do të dëmtojnë marrëdhëniet e komunitetit musliman francez me qeverinë e tyre.

Talabi akuzon presidentin francez Emmanuel Macron për mungesë mençurie politike dhe për promovimin e një forme ekstremiste të sekularizmit që mund të minojë demokracinë.

Ai sugjeron gjithashtu se Macron po kërkon të fitojë vota nga e djathta ekstreme duke miratuar vendime jodemokratike.

Talabi u bën thirrje komuniteteve muslimane në mbarë botën që të kundërshtojnë vendimet franceze në gjykata dhe të ndjekin mjete paqësore për të adresuar këto çështje.

Vendimi francez për të ndaluar hixhabet në Lojërat Olimpike ka tërhequr një dënim të gjerë, duke përfshirë edhe OKB-në, dhe ka ngritur shqetësime për lirinë e zgjedhjes dhe simbolet fetare në Francë.

Franca ka popullsinë më të madhe muslimane në Evropë, duke përbërë rreth 10% të popullsisë së saj.