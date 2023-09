Tagarev: Bashkëpunimi në mbrojtje mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë është shumë i rëndësishëm

Bashkëpunimi në mbrojtje mund të jetë shembull pozitiv se si zhvillohen marrëdhëniet mes dy shteteve, theksoi ministrja e Mbrojtjes, Sllavjanka Petrovska në takimin me homologun e saj bullgar Todor Tagarev, në prag të takimit në Novo Sellë me kontingjentin nga Maqedonia e Veriut në forcat shumëkombëshe të NATO-s në Bullgari.

Siç informojnë nga Ministria e Mbrojtjes, ministrja Petrovska ka biseduar me ministrin e mbrojtjes së Bullgarisë, Todor Tagarev, pas çka ka theksuar se bashkëpunimi ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë është jashtëzakonisht domethënës dhe se është në nivelin që i ka hije dy vendeve aleate në NATO.

Sot, së bashku me homologun tim Tagarev, do të vizitojmë forcat tona shumëkombëshe që janë të stacionuara këtu në Bullgari dhe janë pjesë e pranisë së përforcuar të Aleancës së NATO-s në të gjithë territorin e saj. Jam i kënaqur që vitin e kaluar pata rastin të vizitoj zyrtarisht Bullgarinë për herë të parë, por edhe tani gjatë vizitës sime do të konstatoj se bashkëpunimi në mbrojtje mes dy vendeve është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe po zhvillohet ashtu siç i ka hije dy vendeve që janë anëtarë të aleancës së NATO-s”, tha Petrovska.

Shtoi se temë e bisedës do të jenë mënyrat se si më shumë të zhvillohet bashkëpunimi, me çka porositi se “ajo si edhe deri më tani edhe në të ardhmen do të përfaqësojë shembull pozitiv për atë se si të zhvillohen marrëdhëniet mes dy shteteve tona”.

Ministri Tagarev porositi se marrëdhëniet në mbrojtje mes dy shteteve janë shumë të mira dhe se lartë e vlerëson kontributin e Maqedonisë së Veriut në forcat shumëkombëshe të NATO-s në Bullgari. Shtoi se marrëdhëniet në mbrojtje janë në nivel të lartë dhe se do të punojë në zhvillimin e tyre edhe në të ardhmen.

Pjesëmarrja e pjesëtarëve të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në forcat e NATO-s në Bullgari bazohet në vendimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kontributi ynë për forcat në Bullgari filloi në nëntor 2022 me dërgimin e një togu dhe një oficeri shtabi ku, së bashku me pjesëtarët e forcave të armatosura aleate, janë pjesë përbërëse e sistemit kolektiv të parandalimit dhe mbrojtjes. Kontigjenti i Maqedonisë së Veriut në forcat shumëkombëshe në Bullgari është sa një togë. Në këto forca ka mbi 1000 anëtarë nga aleatët Maqedonia e Veriut, Bullgaria, Shqipëria, Greqia, Mali i Zi, Turqia dhe SHBA, nën udhëheqjen e Italisë. /shenja