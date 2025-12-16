Tajlanda kërkon që Kamboxhia të jetë e para që shpall armëpushimin

Tajlanda tha sot se Kamboxhia duhet të jetë e para që të shpallë armëpushim për të ndaluar përplasjet e përgjakshme kufitare që kanë vrarë të paktën 52 persona nga të dyja palët, ndërsa tensionet vazhdojnë pavarësisht pohimeve të mëparshme se luftimet do të ndaleshin, transmeton Anadolu.
Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Tajlandës, Maratee Nalita Andamo, tha për transmetuesin publik Thai PBS se çdo armëpushim duhet të plotësojë kushte specifike dhe të jetë i besueshëm.
“Është përgjegjësi e Kamboxhias të niste armëpushimin, pasi ishte ajo që shkeli territorin tajlandez”, shtoi ajo.
Tajlanda gjithashtu kërkon që Kamboxhia të “bashkëpunojë sinqerisht në përpjekjet për çminimin në kufi”, tha Andamo, duke shtuar se këto kushte duhet të përmbushen “që luftimet kufitare të ndalen”.
Tajlanda ka akuzuar Kamboxhian për vendosjen e minave të reja përgjatë kufirit, një pretendim që Phnom Penhi e ka mohuar.
Të hënën, Kamboxhia bëri thirrje deri te Konventa për Municionet Thërrmuese (CCM) për të dënuar “përdorimin e municioneve thërrmuese nga Tajlanda në zonat civile dhe për të mbrojtur ligjin humanitar ndërkombëtar”, sipas një deklarate të Ministrisë së Informacionit të Kamboxhias.
Edhe pse Tajlanda nuk është shtet anëtar i kësaj konvente, Kamboxhia tha se “bën thirrje me respekt te presidenti i CCM-së dhe komuniteti më i gjerë i Konventës të dënojnë përdorimin e municioneve thërrmuese në zonat civile, të nxjerrin në pah pasojat katastrofale humanitare dhe të mbështesin respektimin e rreptë të ligjit humanitar ndërkombëtar nga të gjithë aktorët”.
Sipas gazetës tajlandeze Khaosod, dy ushtarë të tjerë tajlandezë u vranë gjatë përplasjes të martën në mbrëmje, duke çuar numrin total të ushtarëve të vrarë në 19.
Ministria e Brendshme e Kamboxhias tha se 17 civilë janë vrarë dhe 77 të tjerë janë plagosur, sipas agjencisë shtetërore Agence Kampuchea Presse.
Ndërkohë, një orë policore e vendosur në provincën Trat të Tajlandës u hoq pasi situata u “soll nën kontroll”, tha zëdhënësi ndihmës i Marinës Mbretërore Tajlandeze, Napassakorn Tipso, sipas gazetës tajlandeze The Nation.
Përplasjet kanë vazhduar pavarësisht pohimit të presidentit amerikan Donald Trump të premten se udhëheqësit e Tajlandës dhe Kamboxhias kishin rënë dakord për të ndalur rifillimin e luftimeve.
Të dy vendet nënshkruan një marrëveshje paqeje në tetor në Kuala Lumpur, në prani të Trumpit dhe kryeministrit malajzian Anwar Ibrahim, por më vonë u pezullua pasi ushtarët tajlandezë u lënduan rëndë në një shpërthim minash në një provincë kufitare.
Autoritetet tajlandeze kanë thënë se rreth 18 ushtarë kamboxhianë mbeten në paraburgim tajlandez pas incidenteve gjatë pesë muajve të fundit.
Tajlanda dhe Kamboxhia kanë një mosmarrëveshje të gjatë kufitare që shpesh ka shpërthyer në dhunë, përfshirë përplasjet e korrikut, ku u vranë të paktën 48 persona.