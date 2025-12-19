Tajvan, dy të vdekur dhe disa të plagosur nga sulmi me thikë dhe granatë tymi në stacionin e metrosë

Dy persona u vranë dhe gjashtë të tjerë u plagosën pasi një burrë kreu një sulm me thikë dhe hodhi një granatë tymi në një stacion metroje në Tajvan të premten, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Granata e tymit shpërtheu brenda Stacionit Kryesor të Taipeit, qendrës hekurudhore më të ngarkuar të Tajvanit, duke vrarë një burrë 57-vjeçar, sipas TVBS News.
Vdekja e dytë ishte një tjetër burrë 57-vjeçar i përshkruar nga mediat lokale si një “viktimë hero” i cili u përpoq të ndalonte sulmuesin.
Sulmuesi, i identifikuar si një burrë 27-vjeçar me mbiemrin Chang, thuhet se kërkohej për shmangie të rekrutimit ushtarak. Ai ishte i armatosur me një mjet të mprehtë dhe granata tymi, sipas raportimeve.
Nga gjashtë personat e plagosur, njëri mbetet në gjendje kritike.
Sulmuesi vdiq gjithashtu gjatë incidentit pasi ra nga një çati ndërsa përballej me policinë, sipas “United Daily News”.
Udhëheqësi tajvanez, William Lai Ching-te i kërkoi publikut, veçanërisht në zonat e populluara me njerëz dhe qendrat e transportit, që të qëndrojë i qetë dhe të ndjekë udhëzimet zyrtare
“Nëse shihni njerëz, sende ose situata të dyshimta, ju lutemi raportoni menjëherë në polici dhe në stafin e stacionit,” tha ai.