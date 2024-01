Tanket izraelite granatojnë trupat e dekompozuar të palestinezëve në Khan Younis

Veprimet çnjerëzore të ushtrisë izraelite vazhdojnë në Rripin e Gazës, këtë herë sipas dëshmitarëve okularë që folën për Anadolu, duke mos respektuar trupat e pa varrosur të dekompozuar të palestinezëve në qytetin jugor Khan Younis dhe duke i penguar njerëzit t’i mbledhin ato nga rrënojat.

Dëshmitarët okularë thanë se disa palestinezë u kthyen në zonat ku forcat izraelite ishin tërhequr për të gjetur trupat e të dashurve të tyre, përfshirë fëmijë dhe gra që po përpiqeshin të ikin nga qyteti Khan Younis në Rafah, por u shënjestruan nga tanket izraelite.

Ata thanë se ambulancat transportuan disa prej këtyre trupave në Kompleksin Mjekësor Nasser në qendër të qytetit, por kur tanket izraelite hapën zjarr ndaj të gjithëve në zonë, mjekët ndihmës u detyruan të ikin.

Dëshmitarët thanë se disa prej trupave kanë filluar të dekompozohen dhe pjesët e tyre janë ngrënë nga macet dhe qentë.

Megjithëse ushtria izraelite u tërhoq pjesërisht nga perëndimi i qytetit Khan Younis pas bombardimeve të rënda të hënën që vranë dhjetëra palestinezë dhe plagosën shumë të tjerë, dëshmitarët okularë thanë se tanket izraelite vazhduan të mos respektonin të vdekurit, akt që presidenca palestineze e përshkroi si “krim lufte”.

Dje, presidenca palestineze lëshoi një deklaratë duke e quajtur atë që ndodh në Khan Younis një “krim lufte”, duke kërkuar ndërhyrjen ndërkombëtare për të parandaluar zhvendosjen e banorëve në Rafah.

“Ne ishim në Këshillin e Sigurimit për të mbajtur një takim urgjent për të adresuar këtë krim të rëndë”, thuhet në deklaratën e cituar nga agjencia zyrtare palestineze e lajmeve Wafa.

Presidenca palestineze paralajmëroi për “rrezikun e autoriteteve pushtuese izraelite që u kërkonin njerëzve të qytetit Khan Younis të largohen nga vendbanimet e tyre drejt qytetit Rafah” vetëm për t’i sulmuar ata.

Shumica e njerëzve në Khan Younis u “zhvendosën nga Gaza veriore dhe qendrore si rezultat i agresionit të vazhdueshëm”.

Të hënën, Ministria e Shëndetësisë në Gaza tha se palestinezët u detyruan të varrosin 40 të vdekurit e tyre në një varr masiv në oborrin e Kompleksit Mjekësor Nasser për shkak të pamundësisë së tyre për të shkuar në varreza nga bombardimet intensive izraelite.

Zëdhënësi i ministrisë, Ashraf al-Qudra, tha se “numri i të plagosurve serioz të mbërritur në Kompleksin Mjekësor Nasser si rezultat i shënjestrimit të qendrave të strehimit nga Izraeli në Khan Younis tejkalon kapacitetin e dhomave të operacionit dhe kujdesit intensiv të spitalit”.

Dje, ushtria izraelite pretendoi se kishte “përfunduar rrethimin” e qytetit Khan Younis.

“Gjatë 24 orëve të fundit, Divizioni 98 kreu një sulm në shkallë të gjerë në Khan Younis”, tha ushtria izraelite.

Sot më herët, zyra e qeverisë për media në Gaza tha se ushtria izraelite është ende duke rrethuar njerëzit e zhvendosur në Universitetin Al-Aqsa në Khan Younis për t’i evakuuar me forcë në Rafah.

Izraeli nisi një ofensivë në Rripin e Gazës pas sulmit ndërkufitar nga Hamasi më 7 tetor, duke vrarë të paktën 25.700 palestinezë.

Sipas Kombeve të Bashkuara (OKB), sulmi izraelit ka shkaktuar zhvendosjen brenda vendit të 85 për qind të popullsisë së Gazës në mes të mungesës akute të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve, ndërkohë më shumë se gjysma e infrastrukturës së enklavës është dëmtuar ose shkatërruar.

Amid Tel Aviv’s ongoing war on Palestine's Gaza, Israeli forces have reportedly destroyed 16 cemeteries in the blockaded enclave, according to a CNN report, exhuming and stealing numerous corpses pic.twitter.com/cCiblnDC5s

— TRT World (@trtworld) January 22, 2024