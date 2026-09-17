Tashmë dhe me Izraelin në mes: tensione të reja midis Turqisë dhe Greqisë

Akuza të ndërsjellta mes dy fqinjëve për militarizimin e ishujve të Egjeut
Marrëdhëniet midis Turqisë dhe Greqisë kanë hyrë përsëri në një fazë tensionesh të larta pasi ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan paralajmëroi hapur se Ankaraja e sheh praninë ushtarake në ishujt grekë në Detin Egje si një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë. Gjatë një vizite zyrtare në Azerbajxhan, Fidan theksoi se Turqia përpiqet për marrëdhënie të mira fqinjësore, por akuzoi Athinën për shkelje të marrëveshjeve ndërkombëtare duke mbajtur forca të armatosura në zona që kanë status të çmilitarizuar.
Kreu i diplomacisë turke u bëri thirrje autoriteteve greke të sillen në frymën e aleancës dhe t’i qasen përmbushjes së detyrimeve të tyre me pjekuri, duke thënë se Ankaraja nuk dëshiron që Greqia të bëhet një instrument në duart e atyre që kërkojnë të destabilizojnë rajonin.
Mosmarrëveshjet e gjata midis dy anëtarëve të NATO-s, të cilat përfshijnë demarkacionin detar, të drejtat e shelfit kontinental dhe çështjen e pazgjidhur të Qipros, janë rënduar më tej nga rrethanat e reja gjeopolitike.
Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan e sheh bashkëpunimin gjithnjë e më të ngushtë midis Greqisë dhe Izraelit si një përpjekje për të rrethuar Turqinë. Nga ana tjetër, konflikti diplomatik është ndezur edhe për shkak të qëllimit të Ankarasë për të shpallur parqe detare “kombëtare”, të cilat Athina i ka dënuar fuqimisht dhe i ka etiketuar si të pavlefshme ligjërisht sepse ato përfshijnë zona brenda shelfit kontinental grek.
Kjo çështje u ngrit edhe në nivelin më të lartë evropian gjatë një takimi midis kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis dhe Presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa në Athinë.
Mitsotakis hodhi poshtë akuzat e Ankarasë në atë rast, duke theksuar se Greqia është një vend paqësor që nuk kërcënon askënd, por se nuk do të lejojë asnjë ndërhyrje në vendimet që kanë të bëjnë me forcimin e aftësive të saj mbrojtëse. /tesheshi