Të gjitha veturat duhet të jenë të bardha në Turkmenistan

Nëse vozitni nëpër kryeqytetin e Turkmenistanit, me siguri do të vini re se shumica e automobilave në rrugë janë me ngjyrë të bardhë.

Kjo nuk është e rastësishme – në vitin 2018, u miratua një rregullore sipas së cilës ngasja me vetura të zeza dhe me ngjyra të ndezura është e ndaluar në kryeqytetin Ashgabat.

Askush nuk ka shpjeguar pse është marrë ky vendim i çuditshëm, edhe pse shumë pretendojnë se ai lidhet me bestytninë e ish-presidentit turkmen, Gurbanguly Berdimuhamedov, i cili beson se ngjyra e bardhë sjell fat.

Jo vetëm që shumica e automjeteve në rrugë janë të bardha (megjithëse argjendi dhe ari ndonjëherë lejohen), por automjetet duhet gjithashtu të jenë pa njollë.

Domethënë, nëse policia ju ndalon në rrugë ndërsa keni një makinë të pistë, do të duhet të paguani një gjobë.

Ashgabat shpesh quhet qyteti i bardhë, sepse të gjitha ndërtesat e reja që nga viti 2000 janë ndërtuar nga mermeri i bardhë.

Kryeqyteti turkmen në fakt mban rekordin për përqendrimin më të lartë të ndërtesave të mermerit të bardhë në botë.