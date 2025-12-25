Të krishterët sirianë shënojnë Krishtlindjet me lutje dhe thirrje për paqe

Komunitetet e krishtera në të gjithë Sirinë shënuan Krishtlindjet të mërkurën në mbrëmje me lutje dhe shërbesa kishtare, duke shprehur thirrje për paqe dhe unitet, sipas mediave zyrtare, transmeton Anadolu.
Agjencia Arabe Siriane e Lajmeve (SANA) publikoi imazhe që tregonin skena festive në kisha dhe hapësira publike, duke nxjerrë në pah vlerat thellësisht të rrënjosura të bashkëjetesës dhe tolerancës brenda shoqërisë siriane. Denominacionet e krishtera që ndjekin kalendarin perëndimor festuan Krishtlindjet gjatë natës më 24-25 dhjetor ndërsa kishat lindore do ta shënojnë festën më 7 janar të çdo viti.
Në fshatrat e Damaskut, qyteti historik i Sednayas priti karnavalin “Mbreti i Paqes”, të organizuar nga grupi ceremonial i Shën Sofisë i Kishës Katolike Greke Melkite. Procesioni lëvizi nëpër rrugët e qytetit nga Manastiri i Shpërfytyrimit deri në sheshin Ain, duke shfaqur himne Krishtlindjesh, muzikë dhe shfaqje të punuara me dorë të simboleve fetare dhe ikonave të Jezu Krishtit, tha SANA.
Prifti i famullisë së Shën Sofisë, Taher Yousef tha se lindja e Krishtit përfaqëson gëzim dhe shpresë, duke bërë thirrje për përpjekje të unifikuara për të përhapur paqen kudo. Nadia al-Sheikh, udhëheqëse e grupit ceremonial tha se shfaqjet kishin për qëllim të përçonin kuptimin e Krishtlindjeve si një urë shprese drejt një të ardhmeje më të mirë.
Në Damask, shërbesat e Krishtlindjeve u mbajtën në Katedralen Mariamite të Kishës Ortodokse Greke dhe në kishat e Qytetit të Vjetër, ku predikimet u përqendruan në kuptimin shpirtëror të festës, duke promovuar dhembshurinë dhe mbështetjen për ata në nevojë.
Në qytetin bregdetar perëndimor të Tartusit, besimtarët u mblodhën në Kishë për t’u lutur për stabilitetin dhe prosperitetin e Sirisë, tha SANA. Festime festive u raportuan në Al-Hawash në provincën perëndimore të Homsit dhe në qytetin bregdetar të Latakias, ku rrugët dhe sheshet u dekoruan me dritat e Krishtlindjeve.
Në fshatin Al-Qaniyah në provincën perëndimore të Idlibit, forcat e sigurisë u vendosën për të mbrojtur festimet e Krishtlindjeve nga komunitetet lokale të krishtera, sipas agjencisë. Pjesëmarrësit në të gjithë vendin shprehën shpresën se Krishtlindjet e këtij viti do të shënonin një hap drejt paqes dhe sigurisë së qëndrueshme në të gjithë Sirinë.
Bashar al-Assadi, udhëheqësi i Sirisë për gati 25 vjet, iku në Rusi dhjetorin e kaluar, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Ba’ath, e cila kishte qenë në pushtet që nga viti 1963. Një administratë e re kalimtare e kryesuar nga presidenti Ahmad al-Sharaa u formua në janar.