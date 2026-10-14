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Të paktën 13 të vdekur pas përmbysjes së një varke në Indinë lindore

Të paktën 13 persona shumica prej tyre fëmijë, humbën jetën pasi një varkë u përmbys në shtetin Bihar të Indisë lindore, thanë zyrtarët të martën vonë, transmeton Anadolu.

Incidenti ndodhi në rrethin Vaishali dhe deri më tani janë gjetur 13 trupa, u tha gazetarëve Varsha Singh, një zyrtare e lartë civile.

“Shtatë janë shpëtuar dhe operacionet e mëtejshme të shpëtimit janë duke u zhvilluar”, tha ajo.

Shefi i ministrit të Bihar, Samrat Choudhary tha se udhëzimet i janë dhënë administratës për të përfunduar me shpejtësi operacionet e ndihmës dhe shpëtimit dhe për të siguruar trajtim më të mirë për të plagosurit.

Ligjvënësi vendas dhe udhëheqësi i opozitës në Bihar, Tejashwi Yadav tha se fëmijët kishin shkuar me varkë për të marrë pjesë në një festë kur ndodhi incidenti.

Kryeministri Narendra Modi tha se humbja e jetëve është “thellësisht e dhimbshme”.

“Mendimet e mia janë me familjet e viktimave në këtë kohë të vështirë. Unë lutem për shërimin e shpejtë të të gjithë të plagosurve. Administrata lokale po ndihmon të prekurit,” tha ai në platformën e mediave sociale amerikane X.

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