Të paktën 20 të vd’ekur nga përmb’ytjet në Kinë

Të paktën 20 persona kanë mbetur të vdekur si pasojë e përmbytjeve të shpejta në Kinë, ka raportuar transmetuesi shtetëror CCTV.

Tetë persona kanë vdekur në provincën Sichuan ndërsa 30 të tjerë rezultojnë të zhdukur pas përmbytjeve të mëdha në fshatin Xinhua në jugperëndim të vendit, raporton AP.

Fatkeqësia ndodhi rreth orës 2:30 të mëngjesit të së shtunës, duke dëmtuar mbi 40 shtëpi dhe duke prekur 1,254 banorë në fshat, sipas autoriteteve lokale.

Përpjekjet e shpëtimit po vazhdojnë, ndërsa rrugët dhe komunikimet janë restauruar pjesërisht.

Diku tjetër në provincën veriperëndimore Shaanxi të premten, një shembje ure la të vdekur 12 persona, derisa shpëtimtarët po përpiqen ende për të gjetur 31 të tjerë që vazhdojnë të mbeten të zhdukur.

Over 30 people missing after flash floods hit Xinhua Village, Sichuan, triggered by torrential rains. More than 40 houses were damaged. #China #flooding #Sichuan https://t.co/IIfn49yg6c pic.twitter.com/SsX5W7FwIw

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 20, 2024