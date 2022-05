Të paktën 3 të vrarë në një sulm në qytetin Elad të Izraelit

Transmetuesi publik KAN tha se policia ka nisur një operacion kërkimi për kapjen e autorëve.

Raportimet e mediave thanë se viktimat u sulmuan nga dy burra, njëri me sëpatë dhe tjetri me armë zjarri, në dy vende të ndryshme.

Në një deklaratë, Magen David Adom, shërbimi kombëtar i emergjencave të Izraelit, tha se të paktën gjashtë viktima janë në gjendje të rëndë.

#BREAKING: Terrorist attack in Elad city in central Israel.

At least 6 people are injured. pic.twitter.com/5gix87JGdW

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) May 5, 2022