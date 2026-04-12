Të paktën 30 të vdekur nga stampedo në një vend turistik të Haitit

Të paktën 30 persona dyshohet se kanë vdekur nga stampedo në një vend të njohur turistik në Haiti të shtunën.
Incidenti ka ndodhur të shtunën gjatë një takimi vjetor të Pashkëve në Laferrière Citadel, një vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, ka thënë Jean Henri Petit, kreu i mbrojtjes civile për departamentin Verior të Haitit, duke paralajmëruar se numri i të vdekurve mund të rritet.
Kryeministri Alix Didier Fils-Aime ka thënë se incidenti ndodhi “gjatë një eventi turistik ku morën pjesë shumë të rinj” në vend, në qytetin verior të Milot.
Ai ka shtuar se është nisur një hetim dhe se “të gjitha autoritetet përkatëse” janë mobilizuar për të mbështetur të prekurit.
“Qeveria u dërgon ngushëllime të sinqerta familjeve të prekura”, ka thënë Fils-Aime në një deklaratë.
Vendi ishte mbushur me studentë dhe vizitorë pasi eventi – që përkujtonte themelimin e fortesës së shekullit të 19-të, u reklamua në mediat sociale, raportojnë mediat lokale, duke cituar zyrtarët.
Thuhet se rrëmuja filloi pranë hyrjes së vendit dhe u përkeqësua nga fillimi i shiut të rrëmbyeshëm.
Citadelle Laferriere, e njohur edhe si Citadelle Henry, u ndërtua nga revolucionari Henri Christophe menjëherë pasi Haiti fitoi pavarësinë nga Franca.
Kështjella u ndërtua për më shumë se një dekadë dhe ishte një pjesë thelbësore e një rrjeti fortifikimesh për të mbrojtur kombin e ri ishullor të Karaibeve nga sulmet. Vendi është bërë që atëherë një simbol i pavarësisë së Haitit.
Shpërthimi vdekjeprurës vjen ndërsa Haiti përballet me dhunë të përhapur të bandave që ka çuar në vrasjen e mijëra njerëzve.