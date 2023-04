Të paktën 5 të vdekur nga reshjet masive dhe përmbytjet në Pakistanin jugperëndimor – VIDEO

Të paktën pesë persona kanë humbur jetën dhe disa janë lënduar pasi reshje masive shiu, së bashku me përmbytje, kanë goditur Pakistanin jugperëndimor gjatë 24 orëve të fundit, njoftuan agjencitë e shpëtimit dhe mediat lokale, transmeton Anadolu.

Shirat e rrëmbyeshëm kanë përmbytur disa rrugë, duke përfshirë pjesë të dy autostradave kryesore në gjithë provincën jugperëndimore të Balochistanit, duke e shkëputur atë me pjesën tjetër të vendit, krahas dëmtimit të dhjetëra shtëpive dhe të korrave me baltë në të paktën dhjetë rrethe, tha Autoriteti Provincial i Menaxhimit të Fatkeqësive (PDMA).

Dy viktima u raportuan nga rrethet Khuzdar dhe Labella, ndërsa një person ka vdekur në rrethin e largët Ketch në një nga aksidentet e shumta të lidhura me reshjet, tha PDMA-ja.

Chaghi, Pangur, Muchh, Chaman, Sibbi dhe Harnai janë zona të tjera të goditura, ku shirat dhe përmbytjet kanë shkatërruar ose dëmtuar dhjetëra shtëpi prej balte dhe të mbjella, si dhe kanë shkaktuar vërshimin e përrenjve.

Të paktën dy ura janë shkatërruar gjithashtu nga vërshimet e shpejta, duke pezulluar trafikun midis disa rretheve brenda provincës.

Përmbytja e një pjese të madhe të Autostradës Kombëtare pranë rrethit Harnai ka shkaktuar gjithashtu pezullimin e trafikut midis Balochistanit dhe pjesës tjetër të vendit.

Pamjet e shfaqura në transmetuesin lokal Geo News treguan radhë të gjata automjetesh dhe pasagjerësh të bllokuar në të dyja anët e autostradës.

Balochistani është provinca më e madhe e Pakistanit për sa i përket sipërfaqes tokësore dhe një rrugë kyç për projektin shumë-miliardë-dollarësh “Korridori Ekonomik Kinë-Pakistan”.

* Quetta Karachi, which connects Pakistan to Iran and Afghanistan, was swept away by floodwaters. The highway was completely closed. Due to flood rail coming near Shahwani Hotel, long queues of alternative road block vehicles were formed, passengers worried #NHA #Quetta #lasbila pic.twitter.com/yHGLCm9HLF

