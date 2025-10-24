Të paktën katër të vrarë nga sulmet izraelite në Liban

Të paktën katër persona janë vrarë nga sulmet ajrore izraelite në lindje dhe jug të Libanit, njoftoi Ministria e Shëndetësisë e vendit.
Sipas njoftimit, dy persona humbën jetën në një sulm në zonat malore në lindje, ndërsa dy të tjerë u vranë në një sulm tjetër në jug, pranë qytetit Nabatieh. Agjencia Kombëtare e Lajmeve raportoi se një nga viktimat ishte një grua e moshuar.
Po ashtu, sipas mediave lokale, avionët luftarakë izraelitë kryen disa goditje të fuqishme në vargmalet lindore të Bekasë dhe në zonën e Hermelit, afër kufirit me Sirinë. /mesazhi