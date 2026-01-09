Të plagosur dhe djegie automjetesh në një sulm të kolonëve në perëndim të Nablusit

Tre qytetarë palestinezë u plagosën dhe disa automjete u dogjën sot, të enjten, si pasojë e një sulmi të kryer nga kolonë izraelitë ndaj një fidanishteje në fshatin Deir Sharaf, në perëndim të qytetit të Nablusit.
Sipas korrespondentit tonë, një grup kolonësh sulmoi fidanishten “Al-Junaidi” dhe u hodh mbi personat që ndodheshin aty, duke i rrahur brutalisht me shkopinj dhe duke i goditur me shkelma. Si pasojë, tre qytetarë u plagosën: njëri, 65 vjeç, pësoi frakturë në dorë, ndërsa dy të tjerët morën lëndime dhe plagë të ndryshme. Të plagosurit u dërguan me urgjencë në spital për trajtim mjekësor.
Korrespondenti konfirmoi gjithashtu se kolonët i vunë flakën pesë automjeteve, katër prej të cilave ndodheshin brenda fidanishtes, ndërsa një tjetër në një zonë përreth, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale. /mesazhi