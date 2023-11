Të premten me fillim në ora 17:00 organizohet “Marshi i paqes” në Shkup

Platforma për përkrahje të Palestinës e formuar nga 12 organizata joqeveritare në Republikën e Maqedonisë së Veriut organizon aktivitetin e radhës nën moton: “Armëpushim, tani!”, qëllimi i të cilës është mbrojtja e popullatës civile në Palestinë.

Të premten, më 17 nëntor 2023, me fillim në ora 17:00 organizohet “Marshi i paqes”, i cili do të nis nga parku i Çairit, para përmendores kundër gjenocidit në Srebrenicë dhe do të përfundojë te sheshi Skënderbeu, ku do të mbahet fjalimi i rastit dhe do të bëhet lutje për Gazën.

Ju mirëpresim!

Platforma për Palestinën