Të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza, numri arrin në 72,328

Disa persona janë vrarë dhe të tjerë janë plagosur mbrëmjen e së shtunës si pasojë e bombardimeve izraelite në zonat Beit Lahia dhe Deir al-Balah në Rripin e Gazës.
Sipas burimeve mjekësore, tre persona humbën jetën nga një sulm në Beit Lahia, në veri të Gazës. Ndërkohë, disa të tjerë u plagosën, disa prej tyre rëndë, pasi një dron izraelit goditi një tendë në zonën Al-Masha’la në jug të qytetit Deir al-Balah.
Gjithashtu, një fëmijë u plagos nga të shtënat e automjeteve ushtarake izraelite pranë rrethrrotullimit Al-Mazarë, në juglindje të kampit Al-Bureij.
Sipas të dhënave të fundit nga burimet shëndetësore në Gaza, numri i përgjithshëm i viktimave që nga tetori 2023 ka arritur në 72,328 të vrarë dhe 172,184 të plagosur. /mesazhi