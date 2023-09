Tensione në kufirin Liban-Izrael: Sulme me bomba tymuese – VIDEO

Forcat libaneze iu përgjigjën një sulmi provokues të forcave izraelite në kufirin e dy vendeve të Lindjes së Mesme, transmeton Anadolu.

Ushtria libaneze tha në një deklaratë se është kundërpërgjigjur në të njëjtën mënyrë ndaj një sulmi me bombë tymuese nga forcat izraelite ndaj personelit të saj në kufi.

Agjencia e lajmeve NNA raportoi se ushtria izraelite shkeli të ashtuquajturën “vijë blu” nën kontrollin e Forcave të Përkohshme Paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara në Liban (UNIFIL) dhe sulmoi një buldozer dhe një gërmues që i përkisnin ushtrisë libaneze me bomba tymuese.

‘It would only take a ‘small spark’ to create another war between Israel and Lebanon’ says @AliBunkallSky

.

Full story 👉 https://t.co/TvbzhcgBKS pic.twitter.com/ISYGpXaWfN

— Sky News (@SkyNews) September 23, 2023