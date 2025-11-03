Tërmet i fuqishëm në Afganistanin verior: 20 të vdekur dhe mbi 300 të plagosur

Një tërmet me magnitudë 6.3 ka goditur veriun e Afganistanit, duke shkaktuar të paktën 20 viktima dhe rreth 320 të plagosur, sipas të dhënave fillestare nga Ministria e Shëndetësisë.
Epiqendra e tërmetit ishte pranë qytetit Mazar-i-Sharif, në një thellësi prej 28 kilometrash, njoftoi Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara (USGS).
Banorët e Mazar-i-Sharifit dolën me nxitim në rrugë nga frika se shtëpitë mund të shembeshin. Edhe Xhamia e Kaltër, monument historik i shekullit XV, pësoi dëmtime, me pjesë të minares që ranë në oborrin e faltores.
Dridhjet u ndjenë edhe në kryeqytetin Kabul, rreth 420 kilometra në jug.
Autoritetet paralajmërojnë se numri i viktimave mund të rritet, pasi terreni malor dhe infrastruktura e dobët e komunikimit e vështirësojnë ndihmën në zonat e largëta.
Ky është tërmeti i katërt i madh që godet Afganistanin që nga viti 2021, një vend tashmë i përballur me krizë të thellë humanitare, mungesë ndihmash të huaja dhe varfëri në rritje. /mesazhi