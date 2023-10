Tërmet i fuqishëm trondit Napolin, rritet frika e shpërthimit vullkanik – VIDEO

Një tërmet i dytë me magnitudë 4.0 goditi rajonin Campi Flegrei në jug të Napolit, Itali, vetëm disa ditë pasi një tërmet më i fortë me magnitudë 4.2 ballë goditi zonën.

Ka pasur dëme të lehta në ndërtesa, por nuk raportohet për të lënduar.

Campi Flegrei është një zonë vullkanike me një histori të aktivitetit sizmik dhe ka përjetuar rritje të aktivitetit të tërmeteve këtë vit.

Rajoni është i njohur për një fenomen të quajtur bradyseism, që përfshin ngritjen dhe uljen e tokës. Shpërthimi i fundit i madh ishte në vitin 1538.

Ka shqetësime për mundësinë e një shpërthimi vullkanik dhe planet e evakuimit po rishikohen për shkak të rritjes së aktivitetit sizmik. Situata po monitorohet nga afër nga autoritetet italiane. /mesazhi

#Napoli #CampiFlegrei , shock #terremoto md 4.0 recorded at 10.08pm from @INGVterremoti. At the moment there have been no reports of damage to the operations room #vigilidelfuoco#Agnano #Napoli #Italy #earthquake #sismo pic.twitter.com/Vpjwalknzp

— mishikasingh (@mishika_singh) October 3, 2023