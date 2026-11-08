Tërmet me magnitudë 5.7 godet Japoninë qendrore, mbi 20 të lënduar

Një tërmet me magnitudë paraprake 5.7 goditi Japoninë qendrore në orët e para të 8 nëntorit, duke shkaktuar mbi 20 të lënduar në prefekturat Aichi dhe Shizuoka, njoftuan autoritetet.
Tërmeti u regjistrua në orën 01:04 dhe epiqendra e tij ishte në pjesën perëndimore të prefekturës Shizuoka, në një thellësi prej rreth 40 kilometrash. Sipas Agjencisë Meteorologjike të Japonisë, në Chita të prefekturës Aichi u regjistrua intensiteti 5 i lartë në shkallën japoneze të tërmeteve.
Nuk u lëshua paralajmërim për cunami.
Intensiteti 5 i ulët u regjistrua në disa zona të prefekturave Aichi, Nagano dhe Gifu. Në këtë nivel, objektet si enët dhe librat mund të bien nga raftet, ndërsa në intensitetin 5 të lartë shumë njerëz e kanë të vështirë të ecin pa u mbajtur diku dhe mobiliet e pafiksuara mund të rrëzohen.
Ndërkohë, nuk janë konstatuar probleme në centralin bërthamor Hamaoka në Shizuoka, sipas operatorit të tij, Chubu Electric Power.
Centrali ndodhet pranë zonës së parashikuar të burimit të një tërmeti të mundshëm shumë të fuqishëm në zonën e Hendekut Nankai.
Agjencia Meteorologjike e Japonisë tha se mundësia që tërmeti i 8 nëntorit të jetë i lidhur me një tërmet të madh të mundshëm në Hendekun Nankai është e ulët. /mesazhi