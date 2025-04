Tifozët e futbollit në Afrikën e Jugut kërkojnë përjashtimin e Izraelit nga FIFA

Tifozë të shumtë të futbollit në Afrikën e Jugut janë bashkuar në thirrjet për përjashtimin e Izraelit nga Federata Ndërkombëtare e Futbollit (FIFA), duke e akuzuar shtetin izraelit për shkelje të të drejtave të njeriut dhe krime ndaj popullsisë palestineze.

Protesta dhe tubime janë zhvilluar pranë zyrave të federatave kombëtare të sportit, ku mbështetësit kanë mbajtur pankarta dhe flamuj që bëjnë thirrje për solidaritet me Palestinën. Aktivistët kanë krahasuar situatën aktuale me epokën e aparteidit në Afrikën e Jugut, duke kujtuar se edhe Afrika e Jugut ishte përjashtuar nga FIFA për vite me radhë për shkak të politikave të saj diskriminuese.

“FIFA nuk mund të qëndrojë neutrale kur një shtet përdor sportin për të pastruar imazhin e tij ndërsa vazhdon agresionin dhe pushtimin,” u shpreh një përfaqësues i grupit “Sportistët për Palestinën” në një deklaratë për mediat.

Kërkesa për përjashtimin e Izraelit nga garat ndërkombëtare vjen ndërkohë që tensionet në Lindjen e Mesme kanë arritur nivele të reja, dhe shumë organizata në mbarë botën po kërkojnë sanksione ndaj Tel Avivit për veprimet e tij në territoret palestineze.

FIFA nuk ka bërë ende një koment zyrtar mbi këtë çështje, por burime brenda organizatës kanë treguar se presioni publik dhe politik është në rritje. /mesazhi

South African football fans call for Israel’s expulsion from FIFA. pic.twitter.com/AVe7ZzZta5 — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) April 21, 2025