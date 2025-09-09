Tifozët italianë protestojnë kundër himnit kombëtar izraelit

Tifozët italianë protestuan kundër himnit kombëtar izraelit duke i kthyer shpinën fushës gjatë ndeshjes kualifikuese të Kupës së Botës FIFA 2026, transmeton Anadolu.
Për arsye sigurie, Izraeli dhe Italia u përballën në javën e pestë të Grupit I në stadiumin Nagyerdei në Debrecen, Hungari.
Duke protestuar kundër sulmeve të vazhdueshme të Izraelit ndaj Gazës, tifozët italianë i kthyen shpinën fushës gjatë himnit kombëtar izraelit para ndeshjes.
Duke mos qëndruar indiferentë ndaj ngjarjeve në Palestinë, tifozët italianë shfaqën gjithashtu në tribuna banderola me mbishkrimin “Stop”.
Italia fitoi ndeshjen 5-4, duke siguruar vendin e dytë në grup përpara Izraelit.
Tifozët italianë edhe më parë kanë protestuar kundër Izraelit në një mënyrë të ngjashme gjatë një ndeshjeje të Ligës së Kombeve UEFA të luajtur në Hungari në shtator 2024.
Gjithashtu, trajnerët italianë të futbollit kishin kërkuar që Izraeli të përjashtohej nga garat ndërkombëtare.
U njoftua se të ardhurat nga biletat e ndeshjes në shtëpi midis Norvegjisë dhe Izraelit, të cilët janë në të njëjtin grup në kualifikuese, do të dhurohen për Gazën.