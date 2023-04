Tom Zhu merr ngritje në detyrë – bëhet një nga ekzekutivët e Tesla-s

Tom Zhu në mënyrë të sigurtë është ngritur në rangjet e Tesla-s. Zhu i cili ka punuar për kompaninë që nga viti 2014, mori merita për suksesin e Giga Shanghai dhe pozitën e Tesla-s në tregun kinez. Tash e disa kohë është përfolur se ai mund të jetë një nga ata që do ta zëvendësojnë Elon Msuk-un, veçanërisht pas zhvendosjes së tij nga Kina në SHBA, dhe nga emërimi i tij i mëvonshëm për mbikëqyrjen e prodhimit global të Tesla.

Tesla e paraqiti një përditësim rregullativ të listës së saj të ekzekutivëve. Tom Zhu tani listohet si zëvendës president i lartë i Tesla Automotive, dhe kjo e bënë atë një nga 4 ekzekutivët kryesorë të kompanisë. Në thelb, kjo lëvizje atë tani e bënë zëvendës të Elon Musk, edhe pse Zhu veçse kishte përgjegjësi të mëdha.

Tom Zhu, i cili ka lindur në Kinë por tani mban një pasaportë të Zelandës së Re, punën e tij në Tesla e ka filluar në vitin 2014. Por para se të fillonte të punonte aty, ai ishte një menaxher i projekteve për një kompani të themeluar nga shokët e tij nga Duke University, kompani kjo e cila u ofronte shërbime këshilluese kontraktorëve kinez të cilët punon në projekte infrastrukturore në vendet e Afrikës, raporton Arena EV, transmeton Telegrafi.

Përgjegjësitë e Zhu tani do të jenë të fokusuara në biznesin e automobilave Tesla. Ai nuk do të përfshihet në zhvillimin e drejtimit autonom ose tek pjesa robotike e kompanisë. Përgjegjësitë e tij të mëparshme ishin tek mbikëqyrja e prodhimit global me përjashtim të Giga Berlin, por kjo duket se do të ndryshojë tani.

Tom Zhu siç u tha, është përfolur tash e një kohë si zëvendësues i Elon Musk, kjo vetëm nëse ai do të vendoste që të jepte dorëheqje nga pozita e tij si drejtor ekzekutiv. Në anën tjetër, Musk asnjëherë nuk e ka fshehur se ai nuk ishte njeri perfekt për pozitën që e mban, dhe preferonte që të bëhej një inxhinier.

Shumë kritikë argumentojnë se pas blerjes së Twitter, Musk i ka duart e zëna dhe emërimi i Tom Zhu do të shihet si një përpjekje e lirimit të Elon nga disa prej përgjegjësive të tij.