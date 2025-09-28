Tony Blair i përfolur për drejtimin e përkohshëm të Gazës pas luftës

Former British Prime Minister Tony Blair attends the Tony Blair Institute for Global Change’s annual Future of Britain Conference, in London, UK, July 9, 2024 [Claudia Greco/Reuters]

Tony Blair, ish-kryeministri britanik i njohur për rolin e tij në pushtimin e Irakut më 2003 dhe i cilësuar nga shumëkush si figurë përçarëse, është përfshirë në planet e pasluftës për Gazën.

Sipas raporteve të mediave izraelite dhe perëndimore, Blair shihet në planin 21-pikësh të presidentit amerikan Donald Trump si një lloj “guvernatori i përgjithshëm” i enklavës pas largimit të Hamasit.

Edhe pse roli i tij ende nuk është përcaktuar përfundimisht, burimet thonë se konturat janë të qarta: Blair do të kishte ndikim të drejtpërdrejtë në menaxhimin e periudhës së tranzicionit në Gaza, një zhvillim që ka ngjallur reagime të forta, sidomos në botën arabe dhe në Britaninë e Madhe, ku ai vazhdon të shihet si përgjegjës për pasojat e luftës në Irak duke mos harruar rolin e tij pozitiv më parë në situatën e Kosovës.

Ky propozim është pjesë e përpjekjeve të SHBA për të bindur liderët arabë dhe myslimanë rreth një zgjidhjeje pasluftës, por mbetet i paqartë se si do të pritet dhe zbatohet në terren. /mesazhi

