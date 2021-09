Një aksident i rëndë ka ndodhur në Tekirdag të Turqisë, ku knë mbetur të vdekur 6 persona.

Mediat bëjnë me dije se një furgon tentoi të kalonte kryeqëzimin e rrugës me shinat e trenit, por u përplas nga ky i fundit duke lënë një tragjedi me 6 viktima, të cilët ndodheshin brenda në automjet. /tiranapost