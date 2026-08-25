Tre palestinezë të plagosur në sulmet e okupuesve izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar

Tre palestinezë u plagosën të martën në sulmet e okupuesve izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar, të cilat përfshijnë gjithashtu vjedhjen e bagëtive dhe dëmtimin e infrastrukturës së energjisë elektrike, sipas mediave palestineze, transmeton Anadolu.
Agjencia zyrtare palestineze e lajmeve Wafa tha se tre palestinezë pësuan mavijosje dhe plagë pasi okupuesit izraelitë i sulmuan ata në qytetin Za’atara, në lindje të Betlehemit në Bregun Perëndimor jugor.
Pushtuesit izraelitë sulmuan shtëpitë palestineze dhe rrahën rëndë disa banorë, duke lënë tre të plagosur që kërkuan trajtim spitalor, tha agjencia, duke shtuar se sulmuesit vodhën gjithashtu disa dele.
Në një incident të veçantë në Bregun Perëndimor verior, okupuesit izraelitë dëmtuan shtyllat e energjisë elektrike në qytetin Burin, në jug të qytetit Nablus, në sulmin e dytë të tillë brenda një jave.
Wafa tha se okupuesit izraelitë prenë disa shtylla të energjisë elektrike që furnizonin me energji shtëpinë e familjes Sufan në qytet, e cila ndodhet pranë vendbanimit të paligjshëm Yitzhar.
Okupuesit, të shoqëruar nga forcat izraelite, hynë gjithashtu në qytetin Madama, ku provokuan banorët para se të shkatërronin një memorial, shtoi agjencia.
Të hënën, Komisioni Palestinez për Rezistencën ndaj Kolonizimit dhe Murit tha se sulmet e pushtuesve izraelitë u rritën me 63 për qind gjatë shtatë muajve të parë të këtij viti krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2025.
Komisioni dokumentoi 4.113 sulme nga okupuesit izraelitë gjatë kësaj periudhe, nga 2.524 në shtatë muajt e parë të vitit të kaluar, një rritje prej 1.589 incidentesh.
Bregu Perëndimor i pushtuar ka parë një përshkallëzim të bastisjeve ushtarake izraelite dhe sulmeve nga pushtuesit izraelitë kundër palestinezëve që nga shpërthimi i luftës në Gaza në tetor 2023.