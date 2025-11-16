Tre palestinezë vriten nga një bombardim izraelit në lindje të Khan Younisit

Tre palestinezë janë vrarë pas një bombardimi izraelit në lindje të Khan Younisit, në jug të Rripit të Gazës. Lajmi është konfirmuar nga një burim në Kompleksin Mjekësor Nasser, i cili i tha Al Jazeera-s se viktimat u sollën në spital pas sulmit. Ndërkohë, situata mbetet e tensionuar dhe ekipet mjekësore po përballen me vështirësi të mëdha për shkak të bombardimeve të vazhdueshme. /mesazhi
