Tre të vdekur në zjarr gjatë protestave në Indonezi, fajësohen demonstruesit

Tre persona humbën jetën dhe disa të tjerë u plagosën pas një zjarri që përfshiu një ndërtesë qeveritare në qytetin Makassar, në Indonezi. Zjarri shpërtheu të premten në mbrëmje, kur protestuesit i vunë flakën ndërtesës së parlamentit rajonal gjatë demonstratave kundër qeverisë.
Sipas autoriteteve, viktimat mbetën të bllokuara brenda ndërtesës, ndërsa disa persona u plagosën duke u përpjekur të shpëtonin nga flakët.
Protestat u ndezën pas vrasjes së një shoferi të një platforme transporti nga policia dhe janë përhapur në disa qytete të vendit, duke përfshirë edhe kryeqytetin Jakarta. Protestuesit po kundërshtojnë privilegjet e zyrtarëve, rritjen e taksave dhe përkeqësimin e kushteve ekonomike. /mesazhi