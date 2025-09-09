Treni përplaset me autobusin në Meksikë, 10 të vdekur dhe 61 të plagosur

Të paktën 10 persona humbën jetën dhe 61 të tjerë u plagosën kur një tren mallrash u përplas me një autobus dykatësh pasagjerësh në Meksikën qendrore, thanë autoritetet, transmeton Anadolu.
Aksidenti ndodhi në qytetin Atlacomulco në shtetin e Meksikës, në një zonë të njohur industriale, kur shoferi i autobusit u përpoq të kalonte trenin në një kryqëzim, duke çuar në përplasjen shkatërruese.
Ky është një ndër aksidentet më të rënda që ka ndodhur ndërsa vendi po zgjeron sistemin e tij hekurudhor.
“Fatkeqësisht, kjo ngjarje ka rezultuar në humbje të shumta njerëzore, gjë që e trishton thellësisht komunitetin tonë”, thuhet në një deklaratë nga bashkia.
Zyra e prokurorit të përgjithshëm të shtetit nisi hetim për aksidentin, duke raportuar se shtatë gra dhe tre burra u shpallën të vdekur në vendngjarje.
Pamjet nga vendi i ngjarjes zbuluan se autobusi dykatësh, i bllokuar në trafik të rënduar, u përpoq të kalonte shinat e trenit për të shmangur mbingarkesën.
Autobusi, që mbante 50 pasagjerë, ishte në rrugë për në Mexico City kur ndodhi aksidenti. Automjet u ça përgjysmë dhe u zvarrit disa metra. Banorët vendas nxituan të ndihmonin të mbijetuarit e padëmtuar.
Personeli i shërbimeve të emergjencës nga shteti i Meksikës, Komisioni Kombëtar i Emergjencave, Kryqi i Kuq dhe policia lokale mbërritën shpejt në vendngjarje për të ofruar ndihmë mjekësore dhe për të kryer operacione shpëtimi.
Autoritetet lokale mbyllën autostradën që lidh bashkinë me kryeqytetin. Rruga është ndër më të ngarkuarat në shtet, me mijëra punëtorë që udhëtojnë çdo ditë për në qytet.
Përplasjet tren-automjete janë rritur vitet e fundit, duke u rritur në 784 në vitin 2024 nga 673 në vitin 2021, sipas agjencisë federale meksikane. Vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, agjencia regjistroi 35 lëndime dhe tre viktima nga aksidentet e tilla.
Aksidenti tragjik vjen mes thirrjeve në rritje nga banorët që qeveria të zbatojë masa më të mira sigurie, ndriçim dhe sinjalistikë në kalimet e trenave për të parandaluar tragjedi të mëtejshme.