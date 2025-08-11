Trump dëshiron të dëbojë të pastrehët nga Uashingtoni

Presidenti Donald Trump u zotua të dielën të dëbojë njerëzit e pastrehë nga kryeqyteti i vendit dhe të burgosë kriminelët, pavarësisht se kryebashkiaku i Uashingtonit argumentoi se nuk ka rritje të krimit aktualisht.
“Të pastrehët duhet të largohen MENJËHERË. Do t’ju japim vende për të qëndruar, por LARM nga kryeqyteti. Kriminelët, nuk keni pse të largoheni. Do t’ju fusim në burg aty ku ju takon”, shkroi Trump në platformën Truth Social.
Shtëpia e Bardhë nuk pranoi të shpjegonte se çfarë autoriteti ligjor do të përdorte Trump për të dëbuar njerëzit nga Uashingtoni. Presidenti republikan kontrollon vetëm tokën dhe ndërtesat federale në qytet.
Trump po planifikon të mbajë një konferencë për shtyp të hënën për të “ndaluar krimin e dhunshëm në Uashington, DC”. Nuk ishte e qartë nëse ai do të njoftonte më shumë detaje rreth planit të tij të dëbimit atëherë.