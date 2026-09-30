Trump dhe udhëheqësit e teknologjisë nënshkruajnë marrëveshjen për sigurinë e “Super Inteligjencës”

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ndau në platformën e tij “Truth Social” një kopje të një marrëveshjeje për sigurinë e inteligjencës artificiale (IA) për të cilën ai tha se është nënshkruar me disa nga drejtuesit kryesorë të industrisë së teknologjisë duke përshkruar një angazhim të përbashkët për të forcuar masat mbrojtëse rreth zhvillimit dhe vendosjes së sistemeve të avancuara të IA-së, transmeton Anadolu.
Marrëveshja e Shtëpisë së Bardhë për “Super Inteligjencën”, e përshkruar si një “Angazhim i Përbashkët për Përgjegjësitë Kufitare”, u bën thirrje kompanive që zhvillojnë dhe vendosin modele kufitare të vendosin procese dhe kontrolle të brendshme të forta, të dizajnuara për të siguruar që sistemet e tyre të funksionojnë siç synohet dhe që problemet e mundshme të identifikohen dhe adresohen shpejt.
Sipas marrëveshjes, çdo kompani pjesëmarrëse duhet të zbatojë katër shtresa kontrollesh dhe auditimesh që mbulojnë zhvillimin dhe vendosjen e modelit.
Shtresa e parë kërkon që kompanitë të vendosin kontrolle të brendshme për të monitoruar aftësitë dhe shtrirjen e modeleve, përfshirë rreziqet e mundshme që përfshijnë sigurinë kibernetike, biosigurinë dhe kërcënimet kimike. Kontrollet do të dizajnohen për të parandaluar modelet nga hakerimi ose aksesi i sistemeve teknike në mënyra të padëshiruara.
Shtresa e dytë do të përfshijë një ekip të brendshëm përgjegjës për verifikimin se sistemet e kontrolleve, monitorimit dhe zbulimit po funksionojnë siç duhet dhe për të siguruar adresimin e problemeve të identifikuara. Nën shtresën e tretë, kompanitë do të punojnë me auditorë ose vlerësues të jashtëm të pavarur për të vlerësuar nëse kontrollet dhe sistemet e tyre të monitorimit funksionojnë siç synohet.
Shtresa e katërt do të krijojë një komitet të pavarur të bordit për të mbikëqyrur procesin, për të marrë raporte nga ekipet e brendshme dhe vlerësuesit e jashtëm dhe për të siguruar zgjidhjen e çështjeve të identifikuara. Sipas marrëveshjes, masat synojnë t’u japin kompanive, klientëve dhe publikut një besim më të madh se sistemet e avancuara të IA-së po funksionojnë siç synohet.
Sipas marrëveshjes, kompanitë pjesëmarrëse do të takohen rregullisht për të vendosur standardet dhe praktikat më të mira që synojnë përmirësimin e sigurisë së sistemeve të tyre. Dokumenti lë të hapur mundësinë e rregullimit qeveritar në të ardhmen, duke thënë se masat mund të përfshihen përfundimisht në ligje ose rregullore.
Pavarësisht nëse kërkesa të tilla bëhen të detyrueshme, nënshkruesit deklarojnë se zbatimi i kontrolleve dhe auditimeve është thelbësor për zhvillimin e teknologjisë në mënyrë të sigurt dhe i angazhojnë kompanitë e tyre për të miratuar kornizën.
Marrëveshja liston si nënshkrues Trumpin dhe drejtuesit e disa prej kompanive më të mëdha të teknologjisë në botë. Ata që përmenden janë drejtori ekzekutiv i Google Sundar Pichai, drejtori ekzekutiv i Anthropic, Dario Amodei, drejtori ekzekutiv i Meta Mark Zuckerberg, bashkëthemeluesi i OpenAI Greg Brockman, drejtori ekzekutiv i XAI Elon Musk dhe drejtori ekzekutiv i Nvidia-s, Jensen Huang.