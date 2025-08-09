Trump do të takohet “shumë shpejt” me Putinin

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se shumë shpejt do të takohet me homologun e tij rus, Vladimir Putin, raporton Anadolu.
“Do të kishte ndodhur më herët, por mesa duket ka disa masa sigurie që për fat të keq duhet të merren”, u tha Trump gazetarëve pas një ceremonie nënshkrimi të një marrëveshjeje me Armeninë dhe Azerbajxhanin në Shtëpinë e Bardhë.
“Mendoj se vendndodhja do të jetë shumë njohur për shumë arsye, por këtë do ta shpallim pak më vonë”, shtoi ai.
Trump tha se Rusia dhe Ukraina do të shkëmbejnë territore si pjesë e një marrëveshjeje të mundshme paqeje.
“Do të ketë një shkëmbim territoresh në të mirë të të dyja palëve”, shtoi ai.