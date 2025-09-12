Trump: Durimi me Putinin “po mbaron me shpejtësi”

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, paralajmëroi se durimi i tij me homologun e tij rus, Vladimir Putin, për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë po “po mbaron me shpejtësi”, transmeton Anadolu.
“Do të duhet të reagojmë shumë, shumë fuqishëm. Është e vetmja mënyrë”, tha Trump në një intervistë televizive me transmetuesin “Fox News”, duke shtuar se kjo nënkupton “goditje shumë të forta me sanksione ndaj bankave dhe që kanë të bëjnë me naftën dhe tarifat”.
Trump tha se përpjekjet për paqe janë përballur me ngurrimin e udhëheqësve të të dyja palëve për t’u ulur në tryezën e bisedimeve.
“Është e mahnitshme, kur Putini dëshiron ta bëjë, (presidenti ukrainas Volodymyr) Zelenskyy nuk e bëri. Kur Zelenskyy donte ta bënte, Putini nuk e bëri. Tani Zelenskyy dëshiron dhe Putini është një pikëpyetje”, tha ai.
Ai përmendi gjithashtu masat e mëparshme që synonin të ushtronin presion mbi Indinë për të mos importuar naftë ruse. “India ishte klientja e tyre më e madhe. Unë i vura një tarifë prej 50 për qind Indisë sepse ata po blejnë naftë nga Rusia. Kjo nuk është një gjë e lehtë për t’u bërë. Kjo është një çështje e madhe dhe shkakton një përçarje me Indinë”, tha ai.
Komentet e Trumpit erdhën pasi Polonia tha të mërkurën se hapësira e saj ajrore u shkel nga dronë gjatë sulmeve ajrore të natës midis Rusisë dhe Ukrainës, duke e quajtur ndërhyrjen një “akt agresioni”.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë mohoi çdo qëllim për të goditur objektiva në territorin polak gjatë sulmeve, të cilat pretendoi se kishin në shënjestër ndërmarrjet e kompleksit ushtarako-industrial të Kievit në Ukrainën perëndimore.