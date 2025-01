Trump e quan presidentin Erdoğan “mik”, thotë se ai e respekton atë

Presidenti i zgjedhur i SHBA-së, Donald Trump, e ka quajtur “mik” presidentin e Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, të cilin ai e respekton, transmeton Anadolu.

Trump këto komente i bëri gjatë një konference për media në rezidencën e tij Mar-a-Lago në Florida, kur u pyet për tërheqjen e mundshme të trupave amerikane nga Siria sapo të marrë detyrën më vonë këtë muaj.

“Nuk do t’jua them këtë, sepse kjo është pjesë e një strategjie ushtarake, por do të them se ishte Türkiye”, tha Trump, duke shtuar se, “Presidenti Erdoğan është miku im. Atë e pëlqej, e respektoj. Mendoj se edhe ai më respekton mua”.

“Por nëse shikoni se çfarë ndodhi me Sirinë, Rusia u dobëzua, Irani u dobëzua. Dhe, ai (Erdoğan) është shumë i zgjuar dhe i dërgoi njerëzit e tij atje me forca të ndryshme dhe emra të ndryshëm dhe ata hyrën dhe e morën përsipër”, tha më tej Trump.

SHBA-ja ka rreth 2 mijë trupa të stacionuar në Siri.