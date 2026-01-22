Trump formalisht formon Bordin e Paqes, thotë se do të veprojë përtej Gazës

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, prezantoi zyrtarisht të enjten Bordin e tij të Paqes, duke thënë se grupi në të cilin ai shërben si kryetar do të punojë në partneritet me OKB-në për të adresuar krizat shumë përtej Rripit të Gazës, transmeton Anadolu.
“Ne jemi të përkushtuar për të siguruar që Gaza të demilitarizohet, të qeveriset siç duhet dhe të rindërtohet bukur. Do të jetë një plan i shkëlqyer dhe aty filloi vërtet Bordi i Paqes. Dhe mendoj se mund të përhapemi në gjëra të tjera ndërsa kemi sukses me Gazën”, tha Trump ndërsa priti udhëheqës botërorë në margjinat e Forumit Ekonomik Botëror për një ceremoni nënshkrimi.
“Do të jetë një gjë e mrekullueshme për t’u parë. Dhe ne mund të bëjmë gjëra të tjera. Ne mund të bëjmë shumë gjëra të tjera. Pasi ky bord të formohet plotësisht, ne mund të bëjmë pothuajse çfarëdo që duam të bëjmë dhe do ta bëjmë këtë në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara”, shtoi ai.
Përfaqësues nga shumë vende nënshkruan dokumentet themeluese të organizatës. Detajet mbi mandatin e bordit, si dhe statutin e tij, nuk ishin menjëherë të disponueshme.
Pyetjet kanë mbetur prej kohësh në lidhje me fushëveprimin e mandatit të bordit, por komentet e Trump duket se konfirmojnë se ai do të përfshihet në çështjet globale shumë përtej Gazës, ndërsa ai vazhdoi të kritikonte atë që ai e quajti dështim të OKB-së për të përdorur “potencialin e saj të jashtëzakonshëm”.
“Ekziston një potencial i jashtëzakonshëm me Kombet e Bashkuara. Dhe mendoj se kombinimi i Bordit të Paqes me llojin e njerëzve që kemi këtu, së bashku me Kombet e Bashkuara, mund të jetë diçka shumë, shumë unike për botën”, tha ai.